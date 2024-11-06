Erdoğan "Uzlaşı sağlandı" diyerek duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan dünya gündemine ilişkin mesajlar verdi. İsrail'in katliamlarına tepki gösteren Erdoğan, "Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor" dedi. Erdoğan ayrıca Türk devletleri arasında 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'daki temaslarına devam ediyor. Erdoğan son olarak ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın burada gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şöyle:

Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz.

Ukrayna’da 3. yılında devam eden savaşın olumsuz etkileri sürüyor. Her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve devamında adil bir kalıcı barışı destekliyoruz.

Gazze’de soykırım engellenemiyor. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor, daha doğrusu almak istemiyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Batı Şeria’dan Filistinlileri sürmeye, Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye çalışıyor. İsrail kan ve gözyaşını bölgeye yayıyor. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.



Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamı kabul etmiyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor.

34 harften oluşan ortak alfabe

Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli. Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması güzel olacaktır.