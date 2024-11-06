Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk dünyasına Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bişkek’te ⁠"Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nde konuştu. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Türk dünyası için ortak gelecek inşa ettiğini söyledi. İsrail’in kan ve gözyaşını bölgeye yayma niyetinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un ev sahipliğinde Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik temasıyla düzenlenen zirve için liderler Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelişinde Caparov tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma gerçekleştirdi.

"Türk dünyası için ortak gelecek inşa ediyoruz"

Konuşmasında “Teşkilatımız, Avrasya coğrafyasında ve ötesinde istikrar ve refah iklimini güçlendiren bir platform haline gelmiştir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyası için ortak gelecek inşa ediyoruz.” ifadesini kullandı.

İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor.” dedi.

"İsrail kan ve gözyaşını bölgeye yayıyor"

İsrail’in savaşı tüm bölgeye yayma niyetinin Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarda da görüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum.

Ukrayna-Rusya savaşı

Ukrayna’da üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşın bölgemize olumsuz etkileri sürüyor. Savaşın en başından beri her iki tarafın da masada olduğu bir müzakere sürecini ve kalıcı barışa ulaşılmasını destekliyoruz. Türk devletleri olarak barışın tesisine yönelik diplomatik çabalara destek vermemizin son derece önemli olduğu kanaatindeyim."

Ortak Türk alfabesi açıklaması

Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek.