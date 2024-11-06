ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump'ın seçim vaatleri gündeme geldi
ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump kazandı. İkinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim vaatleri tekrar gündem oldu. Birçok konuda seçmene söz veren Trump'ın en dikkat çeken iddiası ise Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili oldu.
Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerini Donald Trump kazandı. İkinci kez Beyaz Saray'a gelen Trump seçim vaatleri ise tekrar gündem oldu. Birçok konuda seçmene söz veren Trump'ın en dikkat çeken iddiası ise Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili oldu. Trump seçilmesi durumunda savaşı 24 saat içinde bitirmeyi vadetmişti. İşte Trump'ın seçim vaatleri...
Dünyanın yakında takip ettiği ABD seçimlerinde sona gelindi. Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki seçimleri Trump kazandı ve ikinci kez ABD Başkanı oldu. Henüz kesin sonuçlar gelmese de konuşma gerçekleştiren Trump, 'Tarih yazdık' diyerek zaferini dünyaya duyurdu.
Trump ikinci kez Beyaz Saray'a gelirken, seçim süreci boyunca da dikkat çeken vaatlerde bulundu. Zafer konuşmasında bu vaatlerden bazılarına değinen Trump, "Ülkemizdeki her şeyi düzelteceğiz" dedi. Peki Trump'ın seçim döneminde verdiği vaatler nelerdi? İşte Trump'ın seçim döneminde verdiği vaatler:
Trump'ın listesindeki en önemli meselelerden biri enflasyon oldu. Trump vatandaşlara enflasyonu bitirme sözü verdi. Enflasyonu bitirerek her kesimi rahatlacaklarını söyleyen Trump, fiyatları daha uygun hale getireceklerini ve faiz oranlarını düşüreceklerini aktarmıştı.