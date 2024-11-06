ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump'ın seçim vaatleri gündeme geldi

Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerini Donald Trump kazandı. İkinci kez Beyaz Saray'a gelen Trump seçim vaatleri ise tekrar gündem oldu. Birçok konuda seçmene söz veren Trump'ın en dikkat çeken iddiası ise Ukrayna-Rusya arasındaki savaşla ilgili oldu. Trump seçilmesi durumunda savaşı 24 saat içinde bitirmeyi vadetmişti. İşte Trump'ın seçim vaatleri...