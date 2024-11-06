Netanyahu, Trump’ı tebrik etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Donald Trump ve eşini tebrik etti.

X'teki paylaşımında Netanyahu şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz!

Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor.

Bu çok büyük bir zafer!"

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, başkanlık için gereken delege sayısını aştığı duyurulan Trump, Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yaptı.

Konuşmasına destekçilerine teşekkür ederek başlayan Trump, "Bu, ülkemizde daha önce hiç görmediğimiz bir siyasi zaferdir. 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.