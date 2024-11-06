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İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ı tebrik etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ı tebrik etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.

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Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti.

Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ​​ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." açıklamasında bulundu.

Trump'ı tebrik eden ilk liderlerden biri olan Netanyahu, zaferini ilan eden Trump'ın başkanlık seçiminde "tarihin en büyük geri dönüşünü" yaptığını savundu.

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