Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan'ı ziyaret edecek! Tarih belli oldu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in davetine icabetle 8 Kasım'da bu ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yerapetritis'in davetine icabetle 8 Kasım'da Yunanistan'a gidecek.
Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında Yunan mevkidaşı ile yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin çeşitli yönleri ele alınacak, gelecek yılın başlarında Ankara’da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. toplantısının hazırlıkları gözden geçirilecek.
Görüşmeler neticesinde, taraflar arasında yapılan Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.