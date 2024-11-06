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Trump’ın zaferini ilan etmesi sonrası piyasalar! Dolar, altın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trump’ın zaferini ilan etmesi sonrası piyasalar! Dolar, altın...

ABD'de Donald Trump’ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesiyle, ABD tahvil getirileri ve dolar yükselirken, Bitcoin'in fiyatı da 75 bin doları aşarak rekor tazeledi.Altının ons fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 2 bin 732 dolara geriledi. Güçlenen dolar, petrol fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

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ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 18 baz puan artışla yüzde 4,47'e yükselerek son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2 yıl vadeli hazine tahvili de yüzde 4,31’e çıktı.

Analistler, Trump'ın göçü kısıtlama, vergileri ve gümrük tarifelerini düşürme planlarının yatırımcılar tarafından tahviller için olumsuz olarak görüldüğünü belirtti.

Dolar endeksi de yüzde 1,5 artarak 104,97 ulaştı. Dolar endeksinin 2023 başından beri en büyük günlük yükselişini gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 1,7 düşüşle 1,0744’e geriledi.

Avro Bölgesi’nde hazine tahvili getirileri keskin bir düşüş yaşarken, 2 yıllık Alman tahvil getirileri 10 baz puan düşüşle yüzde 2,19'a geriledi.

Coinmarketcap verilerine göre, kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 75 bin 297 dolarla rekor tazelerken, Türkiye saati ile 11.52 itibarıyla 73 bin 371 dolardan işlem gördü.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 2 bin 732 dolara geriledi.

Dolar, petrol...

ABD başkanlık seçimlerinin ardından güçlenen dolar, petrol ve bakır fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 düşüşle 73,64 dolara ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 2,4 azalışla 70,23 dolar oldu.

Bakır fiyatı da yüzde 2,1'e varan düşüşle ton başına 9 bin 537 dolara geriledi.

Analistler ne diyor?

Analistler, daha güçlü doların, dolar cinsinden işlem gören emtiayı diğer para birimi sahipleri için daha pahalı hale getirdiğini ve bunun da talebin azalmasına yol açtığını kaydetti.

Donald Trump’ın ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesi, Tesla'nın Frankfurt'ta işlem gören hisselerinin erken işlemlerde yüzde 14'ten fazla yükselmesine neden oldu. Tesla'nın ana hissedarı Elon Musk, seçim kampanyası boyunca Trump'ı desteklemişti.

Öte yandan, Türk lirasının, Trump'ın zaferini ilan etmesinin ardından gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi olması da dikkati çekti.

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