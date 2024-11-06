Cem Uzan’dan dikkat çeken Trump paylaşımı: ‘Yaman günde yetiş gardaş!’

Tüm dünya ABD’deki başkanlık yarışını yakından takip ederken Donald Trump'a bir destek de Cem Uzan'dan geldi. Uzan, Trump’ın suikaste uğradığı dönemde verdiği mesajı bir kez daha tekrarlayarak Trump'ın seçim zaferini kutladı. Uzan’ın kutlama mesajında kullandığı ifadelerse dikkat çekti.

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Donald Trump dört yıllık aranın ardından bir kez daha ABD Başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Oyların yüzde 51'ini alarak rakibi Kamala Harris önünde zafere ulaşan Trump'ın Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de seçimi kazanması bekleniyor.

2002 seçimlerine kurucu genel başkanı olduğu Genç Parti'yle girerek Türk siyasetinde dengeleri alt üst eden Cem Uzan, Donald Trump'la eski dostluğuna atıfta bulunarak, 'Yahşı günde yar yahşıdır, yaman günde yetiş gardaş! DOST… mesajı paylaştı.