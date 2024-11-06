69 milyonluk skandal nasıl ortaya çıktı! Mansur Yavaş'ı vurayım derken Özgür Özel böyle rezil oldu!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere ve 'tarafını seçmesi' için yapılan çağrılara yanıt verdi. Yavaş, "Yörüngeyi şaşıran ben değilim, bu eleştirileri yapanlardır" dedi.Abone ol
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum atanırken, CHP tüm belediye başkanlarını Esenyurt’a destek için davet etti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mitinge neden katılmadığını canlı yayında açıkladı.
Öte yandan bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamada bulundu. Mansur Yavaş'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında konserlere dair inceleme başlatıldığı belirtildi.
Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.
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