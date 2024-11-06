İkiyüzlülüğün böylesi Ahmet Özer'e özgürlük kıyağı! Peki Hadi ve Süleyman Özışık'ın suçu neydi?
Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.
Ahmet Özer'in terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.
Ahmet Özer hakkında, Temmuz 2023'te Diyarbakır Cezaevi'nde yatan PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Geçmiş zamanda Sedat Peker ile yaşadıklarını ödedikleri bedeli dile getiren Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirmelerde bulundu.
Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...