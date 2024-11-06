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Engin ve Dilan Polat çiftçi boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi

Engin ve Dilan Polat çiftçi boşanıyor mu? İddialara yanıt geldi

Tahliye edildikten sonra art arda paylaşımlarda bulunan Dilan Polat, bu kez de eşi Engin Polat'la boşanacakları iddiasıyla gündeme geldi. Bir magazin programında boşanacakları ve mahkeme tarihinin verildiği iddialarını gören Dilan Polat, 'Söyleyin de o tarihte orada olalım' diye cevap verdi.

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Cezaevine girmeden gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla döndü. Bir magazin programında Dilan Polat ve Engin Polat’ın boşanacağına dair bir iddia da ortaya atıldı.

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında Didem Delen, "Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyorlar. 19 Aralık'ta suç iddialarıyla ilgili mahkemeleri var. Boşanma için başvuru yapılmış. İkinci mahkeme zamanı boşanmış bir çift olacaklar. Neden boşanıyorlar? Geçimsizlik sebebiyle değil; altında çok farklı sebepler var. Şirketler Dilan Polat’ın üzerine... Engin Polat, cezai indirimden faydalanmak istiyor" dedi.

Dilan Polat'ın paylaşımı ise gecikmedi. Polat paylaşımında 'Söyleyin de o tarihte orada olalım' dedi.

Bir sonraki paylaşımında ise Engin Polat'la konuştuğu anları paylaşan Dilan Polat, "Engin evi terk ediyormuşsun" diyerek yapılan haberlerle dalga geçti. Engin Polat ise, "Benim evim sensin" diyerek eşine cevap verdi.

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