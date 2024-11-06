Bağcılar'da hırsızı döven kadın Ekol TV'ye konuştu: Benden utanmadan bir de şikayetçi olmuşlar

İstanbul Bağcılar'da evine giren iki kadın şüpheliyi üzerine atlayarak yakalayan Melek Yavuz, olay anlarını Ekol TV'ye anlattı. Trabzon'dan İstanbul'a yeni taşındığını, böyle bir şeyin başına geleceğini düşünmediğini söyleyen Melek Yavuz, "Benden utanmadan bir de şikayetçi olmuşlar. Misafir olarak geldiğini, hamile olduğunu söylemiş. Bir daha birinin evine girerken bir değil bin kere düşünün" dedi.

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100. Yıl Mahallesi'ndeki evinin kapısından içeri giren 2 kadın hırsızla yüz yüze gelen Melek Yavuz, kaçmaya çalışan şüphelilere hayatlarının dersini verdi. Apartman girişinde büyük bir cesaretle üzerine atladığı kadın hırsızlardan birini yere düşürerek yakalayan Yavuz, kadın şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

"KOŞARAK KAÇMAYA BAŞLADILAR"

Hırsızlara kabusu yaşatan Melek Yavuz, olay anlarını Ekol TV'ye anlattı. Koltukta televizyon izlediği sırada kapıdan gölge fark ettiğini ancak kendi gölgesi olabileceğinden dolayı ayağa kalktığını belirten ev sahibi, şunları söyledi;

"Gölge benim olmayınca yavaşça kalkarak kapıyı açıyorum ve onlar bir anda koşarak kaçmaya başlıyorlar. O şekilde merdivenlerde olayımız devam ediyor. Kolunda çantam olduğunu fark ettim. Onu aldıktan sonra dışarıya çıkarıp yakalıyorum."

"UTANMADAN BİR DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR"

Evine giren hırsızların kendisinden şikayetçi olması hakkında da konuşan Melek Yavuz, "Benden utanmadan bir de şikayetçi olmuşlar. Misafir olarak geldiğini, hamile olduğunu söylemiş. Kendine güvenerek gelmiş buraya, ben de kendime güvendiğim için hak ettiğini yaşadı, layığını buldu" dedi.

HIRSIZLARA MESAJ: BİR DEĞİL BİN KERE DÜŞÜNÜN

Trabzon'dan İstanbul'da yeni taşındığını, başına böyle bir olayın geleceğini düşünmediğini kaydeden Yavuz, sözlerini hırsızlara mesaj vererek sonlandırdı;

"Bir daha birinin evine girdiğiniz zaman bir kere değil bin kere düşünün. Farklı şeyler her zaman olabilir. İnsanların cesaretleriyle asla oynamayın."