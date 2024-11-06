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Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.

Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.

Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.

Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.

Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.

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