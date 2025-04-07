BIST 9.407
DOLAR 38,01
EURO 41,57
ALTIN 3.650,12
HABER /  GÜNCEL

Volkan Konak'ın adı Çatalca Müftülüğü'nün sokağına verildi!

Volkan Konak'ın adı Çatalca Müftülüğü'nün sokağına verildi!

Çatalca Belediye Meclisi, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak için insanlık dışı sözler sarf eden müftünün bulunduğu sokağın adını 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirdi.

Abone ol

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, hayatını kaybeden Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımının ardından Çatalca Belediyesi'nden bir hamle geldi.

Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak Volkan Konak'ın ismini ilçede yaşatmaya karar verdi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müftülüğün arkasında bulunan Nar Sokak'ın isminin 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildiğini duyurdu.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, meclisin aldığı kararı, “Sanatıyla milyonların kalbine dokunan, duruşuyla her zaman saygı uyandıran kıymetli sanatçımız Volkan Konak’ın ismini Çatalca’mızda yaşatacağız. İlçe Müftülük binasının hemen arkasında yer alan Nar Sokak’ın ismi, Çatalca Belediye Meclisimizin Nisan ayı 1. Birleşiminde oy birliğiyle aldığımız kararla, 'Volkan Konak Sokağı' olarak değiştirildi. Bugün gerçekleştirdiğimiz Çatalca Belediye Meclisi Nisan ayı 1.Birleşiminde alınan kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Volkan Konak, bayramın ilk günü sahne aldığı Kıbrıs’ta konser sırasında fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu haber sevenlerini yasa boğarken, birçok kişi taziye mesajları yayımladı.

Çatalca Müftüsü'nden ise dün gece saatlerinde yaşamını yitiren sanatçı Konak için skandal sözler geldi. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda müftü, "Sahnede gebermiş.  Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 1 puanı son dakikada kurtardı
İsrail'in ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 400 bin kişi yerinden edildi
İsrail'in ateşkesi bozmasının ardından Gazze'de yaklaşık 400 bin kişi yerinden edildi
Bursa'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Bursa'da korkutan deprem! AFAD şiddetini duyurdu
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti
Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi
Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi
Minguzzi ailesine ölüm tehditleri: Suç duyurusunda bulundular
Minguzzi ailesine ölüm tehditleri: Suç duyurusunda bulundular
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara imha edildi
Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara imha edildi
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
AKSUNGUR SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı
Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
Erdoğan, İtalya Savunma Bakanı Crosetto'yu kabul etti
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu
Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu