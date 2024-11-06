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"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti

"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti

Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'un "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

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Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Sonuç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık avukatları suçla ilgili maddi unsurların oluşmadığını savunarak Sonuç'un beraatini istedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.

Olay: "Jahrein" rumuzuyla sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yapan Ahmet Sonuç, toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmalar yaptığı gerekçesiyle 13 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Sonuç, yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Sonuç hakkında hazırlanan iddianamede, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması istenmişti.

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