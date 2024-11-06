BIST 8.862
DOLAR 34,23
EURO 36,75
ALTIN 2.931,94
HABER /  POLİTİKA

CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 30 bin lira olmalı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 30 bin lira olmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Abone ol

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de bütçe maratonun başladığını, bu süreçte raporlarda kurumların harcamalarını günden günde daha net gördüklerini söyledi.

Enflasyon hedefinin tutmadığını belirten Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Şimşek göreve geldiğinde enflasyonun yüzde 38'lerde olduğunu belirten Başarır, sonraki süreçte yüzde 75'e yükseldiğini söyledi. Başarır, "Enflasyon düşecek mi, hayır. Bununla ilgili veri yok ama bir veri var; 2025 yılında MTV'ye, ehliyete, pasaporta, yurt dışından getirilen telefonlara yüzde 44 civarında zam geliyor. Ülkede emekliye umut yok, asgari ücrete ilişkin hiç iyi veriler yok ama zam oranları belli.

17 bin lira olan asgari ücret, bu enflasyon hesabında 10 bin liraya düşmüş şimdi yüzde 20-25 civarında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz. Nasıl geçinecek bu insanlar. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?
ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi
ABD'de Trump'ın zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu
ABD'de Trump'ın zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu
RTÜK'ten Narin Güran davası öncesi uyarı
RTÜK'ten Narin Güran davası öncesi uyarı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir
İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine görevlendirilmişti! Can Aksoy ilçe için yeni kararlar aldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine görevlendirilmişti! Can Aksoy ilçe için yeni kararlar aldı
Türk devletleri coğrafya konseyi spor, sanat ve bilimsel çalışmaları destekliyor
Türk devletleri coğrafya konseyi spor, sanat ve bilimsel çalışmaları destekliyor