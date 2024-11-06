BIST 8.869
DOLAR 34,23
EURO 36,74
ALTIN 2.931,94
HABER /  GÜNCEL

Şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'da tören düzenlendi

Şehit Teğmen Mustafa Kemal Öz için Adana'da tören düzenlendi

İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz (26) için Adana'nın Pozantı ilçesinde tören düzenlendi.

Abone ol

Çukurova Havalimanı'na getirilen şehit Öz'ün cenazesi, daha sonra kara yoluyla Adana'nın Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada alınan helalliğin ardından şehit Mustafa Kemal Öz için kapalı semt pazarında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Suzan, babası Ahmet Öz ile yakınları, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Niğde Valisi Cahit Çelik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Okunan duaların ardından şehit Öz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'nin Ulukışla ilçesi Çiftehan köyüne gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 30 bin lira olmalı
CHP'den asgari ücret açıklaması: En az 30 bin lira olmalı
"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
"Jahrein" rumuzlu sosyal medya yayıncısı müstehcenlik suçundan beraat etti
ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?
ABD seçimlerinde hangi eyaleti kim kazandı?
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ile yollar ayrıldı
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi
Japon deprem uzmanı Moriwaki'den, depremlere hazırlıkta tatbikatların artırılması önerisi
ABD'de Trump'ın zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu
ABD'de Trump'ın zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu
RTÜK'ten Narin Güran davası öncesi uyarı
RTÜK'ten Narin Güran davası öncesi uyarı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan, Fenerbahçe'ye sert sözler: Hırsız adam karşısındakini de hırsız bilir
İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
İran'da 4 kişiye "İsrail adına casusluk" suçundan idam cezası verildi
Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
Türkiye'de 58 il ihracatını artırdı
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi! Gerçek ortaya çıktı meğer...
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine görevlendirilmişti! Can Aksoy ilçe için yeni kararlar aldı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine görevlendirilmişti! Can Aksoy ilçe için yeni kararlar aldı