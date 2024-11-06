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Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret

İstanbul'da CHP'lilerin kayyum atanan Esenyurt Belediyesi önündeki bekleyişi devam ederken, bugün Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedildi..

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Belediyelere kayyum ataması siyasetin gündemindeki yerini koruyor.. DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması kararından sonra geçtiğimiz hafta kendilerinin Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanan CHP de ayağa kalktı.

DEM Parti'ye desteğini açıklayan CHP'liler kayyum atanan Esenyurt Belediyesi önünde başlattığını nöbetini sürdürürken, PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AVUKATLAR İTİRAZ DİLEKÇESİNİ SUNDU

Özer'in avukatları, bugün tutukluluk kararının kaldırılması ve Özer'in tahliye edilmesi için nöbetçi asliye ceza mahkemesine 40 sayfalık dilekçe sundu.

Avukatlar, itiraz dilekçesinin yabında ayrıca hukukçu akademisyenler Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ile Doç. Dr. Tolga Şirin tarafından hazırlanan 38 sayfalık bilimsel mütalaa da sunmuştu.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Nöbetçi olan 11. Asliye Ceza Mahkemesi, kendisine gönderilen itiraz dilekçesini inceledikten sonra bugün kararını verdi. Mahkeme, itirazı reddetti.

Özer'in avukatlarının, üst mahkemeye itiraz dilekçesi sunmaları bekleniyor.

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