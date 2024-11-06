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Türkiye'nin kararını KAAN'la duyurdular

Türkiye'nin kararını KAAN'la duyurdular

Estonya basını, Türkiye'nin 'Baltık Hava Polisliği' görevine katılma kararını milli muharip uçağımız KAAN görselini paylaşarak duyurdu. Türk jetleri 3. kez Baltık görevinde yer alacak.

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Türk savaş uçakları, 2026 yılında "Baltık Hava Polisliği" görevine katılacak. Estonya basını, Türkiye'nin NATO'nun Estonya, Letonya ve Litvanya üzerindeki hava sahasının bütünlüğünün sağlanmasına yardımcı olan barış zamanı sürekli faaliyeti olan "Baltık Hava Polisliği" misyonuna katılmaya karar verdiğini yazdı.

TÜRKİYE'NİN KARARINI KAAN'LA DUYURDULAR

Türkiye'nin "Baltık Hava Polisliği" kararını manşete taşıyan Estonya basınının Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi milli muharip uçak KAAN görselini kullanması dikkat çekti.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Estonya'nın Türkiye'nin kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Tsahkna yaptığı açıklamada, "Estonya ve Türkiye hem ekonomik hem de kültürel alanda yakın ilişkilere sahip ve bunun en iyi örneği savunma iş birliğimizdir. 20 yıldır NATO müttefikiyiz ve Türkiye'nin 2026'da NATO'nun "Baltık Hava Polisliği"ne katılma kararı, müttefiklerin birlik ve beraberliğinin ve ittifakın güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduğunun açık bir mesajını veriyor" dedi.

Türkiye ile Estonya arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı olması da bu iş birliğine ayrı bir anlam kattığını dile getiren Tsahkna "Müttefiklerin bölgemizde kalıcı ve görünür varlığı hayati önem taşımaktadır. İttifakın hava sahası Ämari'yi korumak, bir bütün olarak kolektif savunmayı güçlendirir" ifadelerini kullandı.

TÜRK JETLERİNE 3. BALTIK GÖREVİ

Baltık misyonuna üçüncü kez katılacak olan Türkiye, daha önce 2006 yılında Litvanya'da ve 2021'de Polonya'daki NATO hava devriyesinde görev almıştı.

KAYNAK: STAR

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