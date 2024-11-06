Fahiş aidatlara karşı bakanlık denetimi geliyor! Ceza kesilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yoğun şikayetlerin ardından fahiş aidat artışlarına yönelik yeni bir düzenleme getirmek üzere harekete geçti.

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Kat mülkiyeti sahiplerinin karşılaştığı fahiş aidat sorunlarına çözüm getirecek olan bu düzenleme, site ve apartman yönetimlerinin Çevre Bakanlığı denetimi altında olmasını zorunlu kılacak. Bu kapsamda, yönetimi üstlenen firmalar, yetki belgesi alarak çalışabilecek. Ayrıca, yönetim harcamalarına dair kat maliklerine şeffaf bilgi akışı sağlanacak ve fahiş aidat artışları engellenecek.

TESİS YÖNETİMLERİ STANDARTLARA UYGUN OLACAK

Taslak düzenleme, geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan Tesis Yönetim Hizmetleri Mevzuat Çalıştayı’nda sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurumlarından uzmanların katılımıyla değerlendirildi. Kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde güncellenen mevzuata göre, tesis yönetim firmaları büyüklük ve hizmet alanlarına göre sınıflandırılacak. Ayrıca, yönetici ve personelin belirli eğitim ve kriterleri sağlaması gerekecek.

DENETİMSİZ YÖNETİMLERE YAPTIRIM GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, şeffaf bilgi akışı sağlamayan veya kurallara uymayan site yönetimlerine çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek. Faaliyetten yasaklanmaya kadar geniş bir yaptırım skalası öngören düzenleme, site sakinlerine daha güvenli ve adil bir yönetim sunmayı amaçlıyor.

Son detayların üzerinde çalışılan mevzuat taslağı, nihai onay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunulacak. Yeni yönetmelikle site sakinlerinin mali ve idari güvenceye kavuşması ve şeffaflık sağlanması bekleniyor.