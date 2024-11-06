BIST 8.862
DOLAR 34,19
EURO 36,73
ALTIN 2.927,36
HABER /  GÜNCEL

Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi

Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

Abone ol

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak tebrik etti
Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak tebrik etti
Mourinho basın toplantısına çıkmadı! Sebebini yardımcısı açıkladı
Mourinho basın toplantısına çıkmadı! Sebebini yardımcısı açıkladı
Yabancı iki hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirecek
Yabancı iki hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirecek
Özgür Özel: Genel seçimden de birinci çıkacağız
Özgür Özel: Genel seçimden de birinci çıkacağız
Yakup Kürşad Yılmaz, FETÖ’cü Cevheri Güven’e: Bu konuşmayı seninle karşılıklı yapmak isterdim ama...
Yakup Kürşad Yılmaz, FETÖ’cü Cevheri Güven’e: Bu konuşmayı seninle karşılıklı yapmak isterdim ama...
Van Bronckhorst'tan genç yıldız Semih'e övgü dolu sözler
Van Bronckhorst'tan genç yıldız Semih'e övgü dolu sözler
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Filistin mesajı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Filistin mesajı
Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor
Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi
Karadağ - Türkiye maçı Niksic şehrine alındı
Karadağ - Türkiye maçı Niksic şehrine alındı
New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı
New York borsası Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ralliyle açıldı
Harris, seçilseydi ABD'nin ilk kadın başkanı unvanını alacaktı
Harris, seçilseydi ABD'nin ilk kadın başkanı unvanını alacaktı