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Yabancı iki hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirecek

Yabancı iki hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirecek

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon oynadıkları maçlardaki pozisyonları yabancı iki hakeme incelettirme konusunda anlaştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yapılan görüşmeler sonucu, hakemlerin raporlarının milli arada değerlendirileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray, her iki takımın da bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların incelenmesi ve yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda anlaştı.

Sarı lacivertli kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, resmi sosyal medya kanallarından gelişmeyi böyle duyurdu:

"Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ile yaptığımız uzun görüşmeler sonrasında, her iki takımın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda mutabakata vardık.

İsimlerini ortak görüşle belirlediğimiz iki hakem, milli arada değerlendirmelerini yapacak ve tüm raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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