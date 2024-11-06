Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Filistin mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen zirvenin ardından yayınladıkları bildiride, tüm ülkelere Filistin devletini tanıma çağrısı yapıldı.

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi’nin sona ermesinin ardından bildiri yayınladı.

TDT, TÜM ÜLKELERİ FİLİSİTİN DEVLETİ'Nİ TANIMAYA ÇAĞIRDI

TDT Devlet Başkanları, Gazze’ye engelsiz insani yardım ulaştırılması çağrısı yaptı. Gazze ve Lübnan’daki duruma ilişkin olarak TDT Devlet Başkanları’nın Gazze'deki yıkıcı insani durumdan duydukları derin endişeyi ifade ettikleri aktarılan bildiride, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması kınandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları da dahil olmak üzere uluslararası hukuka tam uygun olarak acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısında bulunulan bildiride, Gazze'ye engelsiz insani yardım ulaştırılması ve İsrail-Filistin ihtilafına iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması çağrısında bulunuldu.

Bildiride, "TDT Devlet Başkanları, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 öncesi sınırlara dayalı bağımsız, egemen ve hemhudut bir Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tanınmasını desteklediklerini ve BM Genel Kurulu'nun 10 Mayıs 2024 tarihinde Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler üyeliğine ehil olduğunu ve bu nedenle kabul edilmesi gerektiğini tespit eden kararını memnuniyetle karşıladı ve henüz bunu yapmamış olan tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırdı" denildi.