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Karadağ - Türkiye maçı Niksic şehrine alındı

Karadağ - Türkiye maçı Niksic şehrine alındı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile 19 Kasım Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşma, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

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A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı olan Karadağ - Türkiye karşılaşması, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

STADYUM DEĞİŞTİ

UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ - İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

MAÇ 19 KASIM'DA OYNANACAK

19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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