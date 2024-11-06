Van Bronckhorst'tan genç yıldız Semih'e övgü dolu sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ""Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı." dedi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında ağırladığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde:

"Canavar gibi defans yaptık"

"Bizim için önemli bir galibiyet. Birçok açıdan önemli, 3 puana ihtiyacımız vardı. 6 puana ulaştık. Son iki maçtan sonra bizim için büyük bir adım, reaksiyon oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Canavar gibi defans yaptık. Lyon'dan sonra bu maçtan da galibiyetle ayrıldığımız için mutluyum, oyuncularımla gurur duyuyorum."

"Devamlılık ve istikrar lazım"

"Devamlılık ve istikrar lazım. Cumartesi ve bugün arasında fark var. Çok fazla oyuncu geldi. Bunların da adaptasyonu gerekiyor. Bizim amacımız her zaman gelişmek. Bugünden dolayı mutlu ve gururluyuz."

"Oyuncularımız geri dönüyor"

"Paulista, bugün iyi oynadı. Rashica, süre buldu. Oyuncularımız geri dönüyor. Pazar günü de umarım bu bölümü iyi bir şekilde bitiririz. Ondan sonra da oynayacağımız Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanacağız."

"Kendi çıtalarına yaklaştılar"

"Bugün birçok oyuncumuz iyi oynadı, kendi çıtalarına yaklaştılar. Böyle iyi oynadığınızda da kazanıyorsunuz maçları."

"Semih'in kalitesini biliyoruz"

"Semih'in kalitesini biliyoruz. Ciro'nun olmadığı ilk maçı oynadık. Semih, iyi bir iş çıkardı. İkinci yarıda daha tehlikeliydi. Attığı gol de kendi gücünden geliyor. Çok iyi performans gösterdi. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Gelişiyor. Bugün onun için önemliydi, gol attığı için de mutluyum."