Mourinho basın toplantısına çıkmadı! Sebebini yardımcısı açıkladı

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın AZ Alkmaar'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ve kendilerini iyi bir maçın beklediğini söyledi.

AZ Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki Murat Göle, teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısına katılmamasıyla ilgili olarak, Mourinho'nun daha önce de bu tercihi yaptığının altını çizerek, "Hocamızın diğer çalıştığı kulüplerde de tercihi bu yöndeydi. UEFA maçlarında cezalı olduğu zaman basın toplantılarına yardımcı antrenörü çıkarma tercihini kullandığı için aramızda yer almıyor." açıklamasını yaptı.

Hollanda'ya moralli geldiklerinin altını çizen Göle, şöyle devam etti:

"Hafta sonunda çok zor şartlarda Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldık. Bu da birlik ve beraberliğimizi artırdı. AZ Alkmaar, grubumuzdaki diğer takımlar gibi zor bir takım. İyi bir mücadele bizi bekliyor. 4 sakat oyuncumuz var. Jayden ve Cengiz daha önceden sakattı. Hafta içinde İrfan Can Kahveci ve Djiku da sakatlara eklendi. Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz, Kostic ve Levent Mercan da UEFA listesinde yoklar. Hocamız altyapıya çok önem veriyor. Akademiden farklı isimler bizimle antrenmana çıkıyor. Yarım akşam Yusuf, Kaan, Şükrü ve Zeki bizimle beraber olacak. İnşallah oynama şansı nasip olur."

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'i hedeflediğinin altını çizen Göle, "İlk 3 maçta değerli puanlar aldık. Zor rakiplerle karşılaştık. Yoğun bir şekilde devam edecek. AZ Alkmaar maçından sonra bir deplasman maçımız daha olacak. Ama biz Fenerbahçe'yiz, buraya kazanmak için geldik. UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Rakip, kendi ligine çok iyi başladı"

AZ Alkmaar'ın son dönemde yaşadığı düşüşün kendilerini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini dile getiren Göle, "AZ Alkmaar'ın son dönemdeki durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakip, kendi ligine çok iyi başladı ama sonra keskin bir düşüş başladı. İnişli ve çıkışlı sezonlar yaşanabiliyor. Bunun bir çıkışı olacaktır ve sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Bu anlamda bizim için çok önemli ve zor bir maç." diye konuştu.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Manchester United maçı öncesinde Amrabat'la görüştüğü hatırlatılan Göle, bu maç öncesinde de oyuncularla fikir alışverişi yaptığını belirtti.

Takımda yaşanan sol bek sıkıntısıyla ilgili Mourinho'nun çözüm bulacağını da söyleyen Göle, şöyle devam etti:

"Yoklukta bile çok çeşit bulabilen bir hocamız var. Bazı oyuncuların sakat ya da kadroda olmaması etkileyebiliyor ama hocamız bir çözümünü buluyor."