Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Joe Biden, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'u tebrik ederek Beyaz Saray'a davet etti.

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ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti ve seçim zaferi nedeniyle kutladı. Biden, konuşmasında sorunsuz bir geçiş sürecine olan bağlılığını vurguladı ve Trump'ı Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya davet etti.

BIDEN ULUSA HİTAP EDECEK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden, geçiş sürecinin ülkenin birliğini pekiştireceğine olan inancını dile getirirken, bu kritik dönemde sorumluluk paylaşımının önemine işaret etti. Ayrıca, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşmak için ulusa hitap edeceğini belirtti.