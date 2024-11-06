BIST 8.862
DOLAR 34,19
EURO 36,73
ALTIN 2.927,36
HABER /  DÜNYA

Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti

Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Joe Biden, seçimleri kazanan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'u tebrik ederek Beyaz Saray'a davet etti.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti ve seçim zaferi nedeniyle kutladı. Biden, konuşmasında sorunsuz bir geçiş sürecine olan bağlılığını vurguladı ve Trump'ı Beyaz Saray’da yapılacak bir toplantıya davet etti.

BIDEN ULUSA HİTAP EDECEK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Biden, geçiş sürecinin ülkenin birliğini pekiştireceğine olan inancını dile getirirken, bu kritik dönemde sorumluluk paylaşımının önemine işaret etti. Ayrıca, sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaşmak için ulusa hitap edeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi
Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak tebrik etti
Kamala Harris, Donald Trump'ı arayarak tebrik etti
Mourinho basın toplantısına çıkmadı! Sebebini yardımcısı açıkladı
Mourinho basın toplantısına çıkmadı! Sebebini yardımcısı açıkladı
Yabancı iki hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirecek
Yabancı iki hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını değerlendirecek
Özgür Özel: Genel seçimden de birinci çıkacağız
Özgür Özel: Genel seçimden de birinci çıkacağız
Yakup Kürşad Yılmaz, FETÖ’cü Cevheri Güven’e: Bu konuşmayı seninle karşılıklı yapmak isterdim ama...
Yakup Kürşad Yılmaz, FETÖ’cü Cevheri Güven’e: Bu konuşmayı seninle karşılıklı yapmak isterdim ama...
Van Bronckhorst'tan genç yıldız Semih'e övgü dolu sözler
Van Bronckhorst'tan genç yıldız Semih'e övgü dolu sözler
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Filistin mesajı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Filistin mesajı
Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor
Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından dünyadan da tebrik mesajları yağıyor
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi
Karadağ - Türkiye maçı Niksic şehrine alındı
Karadağ - Türkiye maçı Niksic şehrine alındı