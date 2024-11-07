Acun Ilıcalı'dan önce "tamam" diyen sonra "hayır" diyen Galatasaray'a tepki

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'ın pozisyonlarını yabancı hakem incelesin önerisini kabul etiklerini söyleyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, daha sonra Hatipoğlu'ndan gelen "hayır" cevabına tepki gösterip açıklama yaptı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon oynadığı maçlarda yaşanan pozisyonların, yabancı iki hakem tarafından değerlendirilmesi konusunda yeni bir açıklamada bulundu.

"Milyonların önünde ilk çağrıyı yaptılar, kabul ettik, görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik"

Ilıcalı, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun bu konudaki açıklamasına yönelik paylaşımında, şu görüşlere yer verdi:

"(Maçlar ve pozisyonlar incelensin) çağrısını canlı yayında, milyonların önünde kendisi yaptı. Resmi açıklama yaparak bu teklifi kabul ettiğimizi duyurduk. Resmi açıklamamız üzerine kendisi beni bizzat arayarak kabul ettiklerini söyledi. Yurt dışından iki hakem getirmek üzere anlaştık. Bu konuşmalardan 2 hafta sonra kendilerine ulaşarak pozisyon incelemek üzere İngiltere’den bir hakem getireceğimizi söyledik. Kendisi henüz hakem belirleyemediklerini söyledi ve milli arada yapmak istediklerini dile getirdi, kabul ettik. Markus Merk ile görüşüp anlaştıklarını ve uygun tarihlerini bana iletti, kabul ettik. Özetle; milyonların önünde ilk çağrıyı yaptılar, kabul ettik, görüşmeler yaptık, isimleri ve tarihleri belirledik. Bu konuda anlaşma sağladığımızı dile getirdim. Tüm adımlar bu şekildeyken atılan bu tweet, spor tarihimize iz bırakacak bir yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzun kanıtıdır. Fenerbahçe TV'de tüm detayları anlatacağım."

Ilıcalı, Galatasaray ile anlaşma yaptıklarını söylerken maçlarda yaşanan tartışmalı pozisyonların yabancı hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı. Ardından Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya şok bir yanıt gelmişti.

Hatipoğlu ne yanıt vermişti?

İbrahim Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'ya şu şekilde cevap verdi:

"Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın X platformunda yapmış olduğu açıklamayı şaşkınlıkla okudum. Kendisiyle son sezonlar dahil bu sezonki maçların tarafsız hakemler tarafından değerlendirilmesi konusunda görüşmelerimiz olmuştu. Ancak daha ortada bir karar yokken böyle bir açıklamanın yapılması ciddi bir samimiyetsizliktir. Bu paylaşım dahi amacın ne kadar kötü niyetli olduğunu ve arkasındaki sinsi planı ortaya koymaktadır. Her seferinde gösterdiğimiz iyi niyete karşı bu samimiyetsiz tavır, bu kişi ve arkadaşlarının muhatap alınmamaları gerektiğini, ne yazık ki bir kez daha bizlere göstermiştir."