Almanya'da koalisyon ortağı FDP, tüm bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı

Almanya'da koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti (FDP), tüm bakanlarını hükümetten geri çekerek koalisyondan fiilen ayrılma kararı aldı.

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FDP Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, Berlin'de yaptığı açıklamada, parti lideri olan Maliye Bakanı Christian Lindner'in bakanlık görevinden alınmasının ardından tüm FDP'li bakanların hükümetten geri çekildiğini bildirdi.

Dürr, FDP'li tüm bakanların istifalarını Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e sunacaklarını belirtti.

Böylece FDP, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller ile olan koalisyon ortaklığından ayrılma kararı almış oldu.

FDP lideri Lindner, Başbakan Scholz'u suçladı

Görevden alınan Maliye Bakanı Linder, hükümet ortakları arasında yaşanan gerilime ilişkin Federal Mecliste açıklamada bulundu.

FDP Genel Başkanı Lindner, "Başbakan (Olaf Scholz), anayasadaki borç frenini askıya almamı talep etmiştir. Görev yeminimi ihlal edeceği için bunu kabul edemezdim. Bu nedenle Şansölye bu akşamki koalisyon toplantısında benimle ve FDP ile işbirliğini iptal etti." dedi.

Şansölye Scholz'a, yeni bir federal hükümetin kurulmasını kolaylaştırmak ve Almanya'nın hareket kabiliyetini garanti altına almak için erken seçim önerdiğini kaydeden Lindner, "Şansölye, koalisyon toplantısında bu teklifi sert bir şekilde reddetti." diye konuştu.

FDP olarak neredeyse üç yıldır hükümet ortaklığı sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek "Net ilkelerimiz ve inançlarımız var. Şimdi ülkemiz yeni bir yön kararıyla karşı karşıya. Yeni bir büyüme, refah ve inovasyon çağına ihtiyacımız var ve Hür Demokratlar hala bu ülke için sorumluluk almaya hazır ve gelecek yıl başka bir hükümette de aynısını yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lindner, Başbakan Olaf Scholz'u, Almanya'nın yeni bir başlangıç yapmasını sağlayacak güce sahip olmamakla eleştirdi.

Partisinin vergi yükünü hafifletmeyi, pratik bir iklim ve enerji politikasını, göçmenlik üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı planladığını aktaran Lindner, bu önerilerin Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller tarafından müzakere temeli olarak bile kabul edilmediğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Olaf Scholz, uzun süredir ülkemizin yeni bir ekonomik canlanmaya ihtiyacı olduğunu fark edemedi. Uzun süredir vatandaşların ekonomik endişelerini küçümsedi. Hatta bugün bile, vatandaşların Almanya ile tekrar gurur duymalarını sağlayacak gerekli kararları sorguluyor. Şansölye'nin önerileri yetersiz, iddiasız ve ülkemizin temel büyüme konusundaki zayıflığını aşmaya katkıda bulunmuyor. Bu şekilde refahımızı, sosyal güvenliğimizi ve ekolojik sorumluluğumuzu sürdüremeyiz."

Yeşiller Partisinden Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise hükümetin bir süredir iyi bir izlenim bırakmadığını bildiklerini söyleyerek "Sık sık tartıştık ancak bu akşamın bizim için yanlış ve doğru olmadığını, neredeyse trajik olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Almanya'nın Ukrayna'da barış ve özgürlük için verilen mücadelede rolü olduğunu belirten Habeck, "Biz Avrupa'da barış ve özgürlük istiyoruz ve burada özel bir rolümüz var. FDP, bu fırsatları değerlendirmeye, bu yollara girmeye hazır değildi." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "Bugün ne Almanya için ne de Avrupa için iyi bir gün. Ancak biz sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ise ocak ayı ortasında değil, derhal Federal Mecliste bir güven oylaması çağrısında bulundu.

Söder, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Hükümet tarih oldu. Artık daha fazla zaman kaybedilemez. Almanya'nın artık hızlı bir şekilde yeni seçimlere ve yeni bir hükümete ihtiyacı var. Taktiksel gecikmeler olmamalı." ifadelerini kullandı.

Hükümet krizine giden süreç

Almanya'da bir süredir ekonomik konular arasında koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP arasında sorunlar yaşanıyordu.

Koalisyon hükümeti, 2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi konusunda zorluk yaşıyor.

Özellikle FDP'nin mali açıdan şahin tutumu 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ekonominin canlandırılması için farklı ve birbirlerinden bağımsız olarak öneriler sundu. Partiler arasında koordineli bir şekilde yapılmayan bu öneriler koalisyonda derin bir ayrışma olduğunu gösterdi.

Yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle, koalisyon ortağı FDP'nin lideri Maliye Bakanı Christian Lindner erken seçim önermiş, bunu reddeden Başbakan Scholz ise Lindner'i bakanlıktan almıştı.

28 Eylül 2025'te yapılması beklenen genel seçimlerin, yaşanan hükümet krizi nedeniyle erken bir tarihe çekilmesi bekleniyor.

Başbakan Scholz, bu amaçla 15 Ocak 2025'te güven oylaması isteyeceğini duyurdu.

Scholz, güven oyu alamaması durumunda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den seçime gitmesini isteyecek ve bu sürecin ardından Almanya'da 60 gün içinde seçime gidilebilecek.

Almanya'da en erken 9 Mart 2025'te erken seçim yapılması mümkün olabilecek.

FDP'nin hükümette Maliye, Adalet, Ulaştırma ve Eğitim Bakanları bulunuyordu.