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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşerek seçim zaferi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirme temennisini dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti.

Tebrik telefonu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile ABD arasında iş birliği vurgusu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi nedeniyle Trump’ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeni dönemde Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme temennilerini belirtti."

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