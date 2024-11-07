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Hakan Çalhanoğlu gol attı İnter kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı

Hakan Çalhanoğlu gol attı İnter kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta 9 maçla sona erdi. İnter, 45+2'de penaltından Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle Arsenal'i 1-0 yendi.

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta müsabakaları oynandı.

"Devler Ligi"nde günün maçlarının sonuçları şöyle:

Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre): 2-1

Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz): 1-0

Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya): 2-5

Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa): 1-2

Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya): 0-2

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