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Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel

Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sokak röportajında AK Partililere ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yanında oturması hakkında "Yanlış oldu" çıkışında bulunmasına, Kayserilioğlu'ndan "Yuh, yalana gel. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var" yanıtı geldi.

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İzmir'de sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tepki çeken ve "Cumhurbaşkanına hakaretten" yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile karşı karşıya. 

Kendisine verilen 11 ay 20 gün cezası sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cezaevinde ziyaret ettiği Kayserilioğlu, 30 Ağustos'ta tahliye edilmiş, 31 Ağustos'ta ise 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılarak protokolde Özgür Özel'in yanına oturmuştu.

Özel, o gün yaşananlara ilişkin olarak, Sözcü TV'nin canlı yanında "Bir baktım yanımda boş bir koltuk, size bir sürpriz var dediler. Dilruba, geldi ve oturdu. AKP'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokole oturması ve sözlerini düzeltmeden oturması yanlış oldu" dedi. 

"Yuh, yalana gel"

Özel'in açıklamasına Dilruba Kayserilioğlu'ndan yanıt geldi. Kayserilioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yuhhh yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allahtan telefon kayıtları denen bir şey var. kahve içmeye diye gittik, ısrar üzerine protokol çıktı. Ben de kendisi bana geldi, ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim." 

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