Narin Güran cinayetinde artık hesap zamanı! Tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır’ın Bağlar​ ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran​ cinayetiyle ilgili dava başlıyor. Narin’i öldürmekle suçlanan Narin’in annesi Yüksel Güran​, amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi saklayan Nevzat Bahtiyar, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bugün yapılacak. Dava öncesi geniş güvenlik önlemleri alınırken adliye çevresine bariyerler yerleştirildi. Narin Güran cinayetinin tutuklu sanıkları anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılanmak üzere adliyeye getirildi. İşte tüm detaylar...

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında, Diyarbakır​ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amca Salim Güran ile anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dava öncesi önemler alındı

Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma önce adliye çevresinde bariyerler yerleştirildi.

Adliyeye getirildiler

Tutuklu 4 sanık, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yargılanmaları için Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi. Mahkemece hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarılmıştı. Duruşma, saat 09.00'da başlayacak.