İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, balık türleri kupes ile sardalyayı gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil etti.

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Komitenin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite; tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri kararda belirtilen kupes ve sardalya balık türlerinin gıda amaçlı kullanım kapsamında tescil edilmesini uygun buldu.