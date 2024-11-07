BIST 8.890
DOLAR 34,23
EURO 37,00
ALTIN 2.930,18
HABER /  GÜNCEL

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer belediye kadrolarına akrabalarını doldurmuş

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer belediye kadrolarına akrabalarını doldurmuş

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından istihdam edilen ve akrabalık bağı belirlenen 7 kişinin iş akitleri sonlandırıldı.

Abone ol

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tutuklanan Ahmet Özer tarafından, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında belediyede istihdam edilen 7 kişinin, aynı zamanda akrabalık bağının da olduğu belirlendi.

Kuzeni, kardeşi, yeğenleri...

Seçimler sonrası 19 Nisan'da işe alınan Özer'in kardeşi A.Ö'nün yakın koruma olarak göreve başladığı, kuzeni M.M.Y'nin de iş yeri ruhsatları danışmanı olarak görev yaptığı, yeğenleri M.S.Ö. ile M.E.K'nin özel kalem personeli olarak çalıştığı tespit edildi.

Belediyede 20 Nisan'a işe alınan Özer'in kayınbiraderi M.G'nin imar, ruhsat işleri koordinatörü olarak göreve başladığı, kuzeni B.F.Y'nin de özel kalem personeli olarak görev yaptığı, yakını S.Ç'nin ise istisnai kadrodan memur olduğu anlaşıldı.

Belediyede çalışan bu 7 kişinin iş akitlerine son verilirken, fesihlerin sadece akrabalık bağı sebebiyle işe alınan şahıslarla sınırlı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel
Acun Ilıcalı'dan önce "tamam" diyen sonra "hayır" diyen Galatasaray'a tepki
Acun Ilıcalı'dan önce "tamam" diyen sonra "hayır" diyen Galatasaray'a tepki
Almanya'da koalisyon ortağı FDP, tüm bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı
Almanya'da koalisyon ortağı FDP, tüm bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı
Hakan Çalhanoğlu gol attı İnter kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı
Hakan Çalhanoğlu gol attı İnter kazandı Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı
Hakim ve savcıların derecelerinin yükselmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların derecelerinin yükselmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Despot Zombie: Strateji tutkunları için heyecan verici bir macera
Despot Zombie: Strateji tutkunları için heyecan verici bir macera
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Donald Trump'a tebrik telefonu
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti! Galatasaray'dan şok cevap!
Acun Ilıcalı 'anlaştık' demişti! Galatasaray'dan şok cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da
Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti
Biden, Trump'ı kutlayarak Beyaz Saray'a davet etti
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...
Trabzonspor’da sakatlık şoku! Fenerbahçe maçında...
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi
Sosyal konut projesinde ihale tarihleri belirlendi