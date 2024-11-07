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Boğaz'ın en değerli yalısını Petrol Kralı 32 milyon dolara aldı

Boğaz'ın en değerli yalısını Petrol Kralı 32 milyon dolara aldı

İstanbul Boğazı'nda konumuyla, kırmızı rengiyle kendine hayran bırakan Abdülgaffar Karacadağ yalısı nihayet satıldı. Daha önce defalarca rekor bedelle satışta olduğu haberiyle gündeme gelen Vaniköy'deki tarihi yalı, 10 yıl sonra yeni sahibini buldu. 10 oda, 5 banyo, sauna, otoparkı bulunan yalı; yakın geçmişin en pahalısı' unvanıyla satıldı.

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İstanbul Vaniköy'de bulunan ve konumuyla kırmızı rengiyle görenleri kendine hayran bırakan Abdülgaffar Karacadağ yalısı, yıllar sonra satıldı. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine sahip olan tarihi yalı, rekor bedelle yeni sahibini buldu.

Bin 100 metrekarelik alana inşaa edilen görkemli yalı, 1971 yılında Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına alınmıştı.

10 yıl önce Neşet-Şirin Yalçın çifti tarafından satışa çıkarılan tarihi yalının ozamanki fiyatı ise 42 milyon dolar olarak belirlenmişti. 10 yıl boyunca yeni sahibini bekleyen görkemli yalı, sonunda 'yakın geçmişin en pahalısı' unvanıyla satıldı.

10 oda, 5 banyo, sauna, otoparkı bulunan yalının yeni sahibi, tapuyu alabilmek için 32 milyon dolar bedel ödedi.

Yeni sahibi 'Petrol Kralı' oldu

Söz konusu yalıyı 'Petrol Kralı' olarak tanınan iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'ın satın adlığı iddia edildi.



Şu anda İstanbul Boğazı'nda 10 milyon dolardan 150 milyon dolara kadar yalı bulunduğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç,  ATV Haber'e "Yalılara talep, piyasa durgun olmasına rağmen hiçbir zaman bitmiyor" diye konuştu.
Öte yandan İstanbul Boğazı'nın en pahalısı olarak bilinen Zeki Paşa yalısı 125 milyon dolar değerinde ve yeni sahibini bekliyor.

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