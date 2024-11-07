BIST 8.890
DOLAR 34,23
EURO 37,00
ALTIN 2.930,18
HABER /  DÜNYA

Avustralya, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor

Avustralya, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor

Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için 16 yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Başbakan Anthony Albanese, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi yönündeki çalışmalarını değerlendirdi.

Sosyal medyanın çocuklara zarar verdiğini ifade eden Albanese, "Ben buna son veriyorum." şeklinde konuştu.

Sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırının getirileceği yasanın bu yıl içerisinde Parlamento'ya sunulması beklenirken, Albanese, yaş sınırlamasının, yasanın kabul edilmesinde 12 ay sonra yürürlüğe gireceğini aktardı.

Yaş sınırını ihlal etmeleri halinde sosyal medya platformlarına ceza verilecek.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, şirketin Avustralya hükümetinin önerdiği yaş sınırlamasına saygı gösterileceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermezken, TikTok ise yorum yapmayı reddetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'nin 'kalıcı yaz saati' önergesi reddedildi
İYİ Parti'nin 'kalıcı yaz saati' önergesi reddedildi
Donald Trump'ın yeni A takımı şekilleniyor muhtemel isimler ortaya çıktı
Donald Trump'ın yeni A takımı şekilleniyor muhtemel isimler ortaya çıktı
Narin Güran cinayetinde artık hesap zamanı! Tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi
Narin Güran cinayetinde artık hesap zamanı! Tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
İki balık türü gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillendi
2024'ün "en sıcak yıl" olacağı kesinleşti
2024'ün "en sıcak yıl" olacağı kesinleşti
Telefonda görüştü! Joe Biden'den Donald Trump'a davet
Telefonda görüştü! Joe Biden'den Donald Trump'a davet
Boğaz'ın en değerli yalısını Petrol Kralı 32 milyon dolara aldı
Boğaz'ın en değerli yalısını Petrol Kralı 32 milyon dolara aldı
"Mercek-27" operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı
"Mercek-27" operasyonlarında 1664 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! 5 bin TL teklif var
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! 5 bin TL teklif var
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer belediye kadrolarına akrabalarını doldurmuş
Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer belediye kadrolarına akrabalarını doldurmuş
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel
Dilruba Kayserilioğlu'ndan Özgür Özel'e yanıt: Yuh, yalana gel