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İYİ Parti'nin 'kalıcı yaz saati' önergesi reddedildi

İYİ Parti'nin 'kalıcı yaz saati' önergesi reddedildi

İYİ Parti'nin kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin önergesi, TBMM'de yapılan oylamada AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Uzun süredir tartışılan kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması yönündeki önerge, İYİ Parti tarafından meclise taşınmıştı.

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İYİ Parti, kalıcı yaz saati uygulamasının vatandaşların sağlıklarını olumsuz etkilediğini, özellikle çocukların ve çalışanların yaşam düzenini bozduğunu savunarak bu uygulamanın enerji tasarrufu sağlamadığını ve birçok bilimsel çalışmanın da bu konuda aynı görüşte olduğunu belirtmişti.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, iş ve tıp dünyasına, akademisyenlere, kadınlara, çocuklara, çalışanlara rağmen kalıcı yaz saati uygulamasında ısrar edildiğini kaydetti.

Psikologların da yaz saati uygulamasıyla ilgili "biyolojik saatimize uygun değil" uyarısı yaptığını aktaran Taşçı, "Motivasyonu yok ediyor, konsantrasyon sorununa, dikkat eksikliğine yol açıyor, depresyonu, intiharı tetikliyor, ruh sağlığını bozuyor. Kadınlar işe giderken korkuyor. Aileler kaygılı, çocuklar zaten feryat figan halde okula gidiyor. Hukukçular da tepkili, Danıştay'ın iptal kararı var. Bu kadar isyana, itiraza rağmen neden bu ısrar?" diye konuştu.

İYİ Parti'nin kalıcı yaz saati uygulamasının vatandaşlar üzerindeki etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu'na verdiği önerge reddedildi.

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