Iraklı Şii milisler İsrail'de askeri hedef vurdu

Irak'ta Şii milis güçlerden oluşan "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup, insansız hava aracı (İHA) kullanarak İsrail'de askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

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"Irak'ta İslami Direniş" tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, verilen zayiata dair detay paylaşılmaksızın İsrail'in Filistin ve Lübnan'da çocuk ve kadınlara yönelik katliamlarına yanıt olarak İHA ile askeri bir hedefin vurulduğu aktarıldı.

İsrail hedeflerine yönelik saldırılarına devam edeceğini belirten grup, saldırıya ilişkin görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.​​​​​​​