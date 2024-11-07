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Belediyelerin konser ücretleri tartışılıyor! Ahmet Hakan: 69 milyon derken şimdi de 71 milyon

Belediyelerin konser ücretleri tartışılıyor! Ahmet Hakan: 69 milyon derken şimdi de 71 milyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon liralık anlaşma yaptığı tartışılırken yeni bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Mansur Yavaş, “Ebru Gündeş konseri için inceleme başlattım” demişti. Bakalım Mor ve Ötesi konseri için de inceleme başlatacak mı?" diye sordu.

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 AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ebru Gündeş'in 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı konserine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 69 milyon TL ödeme yapıldığı iddiasını içeren bir SMS gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi de aynı yöntemle mesajı yalanlandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan  "Yeni bir astronomik konser ücreti iddiası daha ortaya çıktı." dedi. Hakan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

69 milyon derken şimdi de 71 milyon

ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim’de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon liralık anlaşma yaptığı tartışılırken...

Yeni bir astronomik konser ücreti iddiası daha ortaya çıktı.

Buna göre...

Mor ve Ötesi ile 19 Mayıs konseri için 71 milyon 520 bin liralık anlaşma yapılmış.

Mansur Yavaş, “Ebru Gündeş konseri için inceleme başlattım” demişti. Bakalım Mor ve Ötesi konseri için de inceleme başlatacak mı?

Şu kadarını söyleyeyim: İnceleme başlatsa da başlatmasa da Osman Gökçek, kendisinin peşinde.

Yani Mansur Yavaş, herkesi sakinleştirse bile Osman Gökçek’i asla sakinleştiremez. 

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