Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia
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Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı yavaş yavaş netleşiyor.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ronaldo, Al Nassr ile devam etmeme kararı aldı.
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1.5 yıl önce Neymar'ı kadrosuna katarak kendinden söz ettiren Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun sakatlıkları nedeniyle bir türlü Neymar'ı oynatamamıştı.
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Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Neymar'ın sözleşmesi devre arasında feshedilecek.
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Neymar'ın yüksek maaşından çıkmak isteyen Al Hilal, Brezilyalı yıldızın yerine Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacak.
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