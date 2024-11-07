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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia

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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia

Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı yavaş yavaş netleşiyor.

Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da ses getirecek bir transfere imza atmak üzere. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ronaldo, Al Nassr ile devam etmeme kararı aldı.

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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia

1.5 yıl önce Neymar'ı kadrosuna katarak kendinden söz ettiren Al Hilal, Brezilyalı oyuncunun sakatlıkları nedeniyle bir türlü Neymar'ı oynatamamıştı.

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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Neymar'ın sözleşmesi devre arasında feshedilecek.

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Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi neresi olacak? Arabistan basınından flaş iddia

Neymar'ın yüksek maaşından çıkmak isteyen Al Hilal, Brezilyalı yıldızın yerine Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katacak.

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