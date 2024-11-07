Özgür Özel'in Tuncer Bakırhan açıklamasına tepki: Yok bir de mutabık olsaydınız

Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, silahlı ayaklanma çağrısı yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile ilgili "söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok" açıklamasını eleştirdi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın isyan çağrısı yaptığı “İyi bilsinler ki Şeyh Said, iyi bilsinler ki Seyyid Rıza, iyi bilsinler ki Sakine’ler, iyi bilsinler ki Mahsum’lar ne yaptılarsa... Kürt halkı da aynısını yapacak.” açıklamasına tepkiler sürüyor.

Mardin'den kayyum atamamalarını protesto mitinginde halkı suça teşvik eden konuşma yapan Bakırhan'dan saatler sonra oraya gelip aynı otobüste konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sessiz kalması eleştiri konusu oldu.

"Mutabakatım yok"

Skandal konuşmadan iki gün sonra Bakırhan'ın sözleri sorulan Özel'in "O konuşma sırasında açıkçası Tuncer Bey'in de o katılmadığım görüşlerinden de haberdar değildim. Zaten orası Tuncer Bakırhan'a bir şey söyleme yeri değil, Ahmet Türk ile dayanışma yeri. Tuncer Bakırhan'ın söylediği cümlelerle bir mutabakatım yok. Tuncer Bakırhan'ın orada söylediği sözlerin zaten ihtiyacımız olan barış ve kardeşlik sürecine katkısı da yok" açıklaması tartışma konusu oldu.

"Dimdik bir duruş bekleniyordu"

Özel'in Bakırhan'a cılız itirazına tepki Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi. Bugünkü yazısında Hakan, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin kurucu partisi. Böyle bir partinin “Şeyh Said gibi ayaklanırız” diyen birine vereceği cevap, “mutabık değilim” demek mi olmalıydı? Yok bir de mutabık olsaydınız. Gürül gürül bir haykırış bekleniyordu Özgür Özel’den. Atatürk dönemini de kapsayan bu sorumsuz beyana karşı tarihsel olarak güçlü bir itiraz bekleniyordu. Silahlı ayaklanma çağrısına karşı dimdik bir duruş bekleniyordu. Vakit biraz gecikmiş olacak ama yine de bunu telafi edebilir Özgür Özel. Çünkü bu konu, CHP gibi bir partinin kolayca geçiştirebileceği bir konu değildir."