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DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Mehmet Tunç'a soruşturma

DEM Partili Tuncer Bakırhan ve Mehmet Tunç'a soruşturma

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında 4 Kasım'da yaptığı konuşma nedeniyle yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlıklarına, Başkan Vekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak; DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan’ın 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu konuşma ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un 04.11.2024 tarihinde yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

 

DEM
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