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Arif Güran fenalaştı! Duruşma salonundan çıkarıldı

Arif Güran fenalaştı! Duruşma salonundan çıkarıldı

Narin Güran cinayeti duruşması görülürken, baba Arif Güran fenalaştı. Hakim, Güran'ın duruşmadan çıkartılmasını istedi.

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 Narin Güran cinayetinden tutuklu bulunan 4 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonuna mağdur sıfatıyla gelen baba Arif Güran ise, salondaki eşini, oğlunu, kardeşini sanık sandalyesinde mahkeme heyetinin huzurunda görünce gözyaşlarına boğuldu.

"Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre Bahtiyar'ın ifadesinden sonra Narin'in babası Arif Güran fenalaştı. Hakim, Narin'in babasının duruşma salonundan çıkartılmasını istedi.

Arif Güran, "Ne istediniz?" diye ağlayarak salondan çıktı.

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