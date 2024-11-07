Sinan Ateş Davası'ndaki tahliyelere yapılan itirazlara ret

Sinan Ateş Davası'nda Serdar Öktem'in de aralarında olduğu 9 kişinin tahliyesine yapılan itiraz, "tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle reddedildi

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Ateş ailesinin bazı sanıkların tahliyelerine karşı yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek itirazları geri çevirdi.

Sinan Ateş suikastına ilişkin dava, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. 2 Ekim’deki karar duruşmasında mahkeme, suikastin faili olarak gösterilen Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikleti süren Vedat Balkaya ve olay öncesi keşif yapan Suat Kurt’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca müşteki Selman Bozkurt’a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan her birine 13’er yıl hapis cezası verildi.

Dava kapsamında "suça azmettiren" sıfatıyla yargılanan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, dava dosyasındaki diğer sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz hakkında, üzerlerine atılı suçlardan beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca sanıklardan Caner Günay için "suçluyu kayırma" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmasını hükmetti. Bu sanıklar arasında tek tutuklu olan Çağlar Zorlu da beraatle birlikte tahliye edildi.

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, kardeşleri Sevda Ateş Yörükoğlu ve Selma Ateş Kazanç, tahliye edilen sanıklar Serdar Öktem, Çağlar Zorlu, Umut Ersoy, Hakan Saraç, Zekeriya Asarkaya, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay ve Alper Atay’a yönelik tahliye kararlarına avukatları aracılığıyla itirazda bulundu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Ateş ailesinin itirazını değerlendirilmek üzere üst mahkemeye sevk etti. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı inceleyerek tahliye kararlarında "usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığını" belirtti. Mahkeme ayrıca, sanıkların tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Ateş ailesinin tahliye itirazını reddetti.