Türk Telekom'dan mobil ve fiberde güçlü büyüme

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız ve doğru yatırımlarla büyümeye devam eden mobil segmentte, bu çeyrekte de kayda değer sonuçlar elde ettik. 651 bin net abone kazanan mobil segment, toplamda 27 milyonluk bir müşteri kitlesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Türk Telekom, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü performansıyla konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 15,9 artışla 40,4 milyar liraya yükseltirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise yılık bazda yüzde 30,8 artış ve yüzde 40,8 marjla 16,5 milyar liraya ulaştı.

Türk Telekom'un 2024 üçüncü çeyrekteki net karı ise 1,1 milyar lira oldu. Şirketin bu dönem sonunda toplam abone sayısı 53,2 milyon olurken, Türkiye'nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 459 bin kilometreye yükseldi. 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla 32,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024'ün üçüncü çeyreğinde 32,7 milyon haneye ulaştı.

Sabit internet ARPU'da ise yıllık bazda yüzde 21,2'lik artışla beklenen ivme yakalanırken, mobil gelir büyümesi güçlü eğilimini korudu.

"Olağanüstü bir dönem oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bekledikleri üzere üçüncü çeyreğin, pek çok temel performans göstergesinin zirve yaptığı "olağanüstü" bir dönem olduğunu belirtti.

Gelir büyümesinde öngördükleri hızlanma ile FAVÖK ve nakit akışı üretiminin önemli ölçüde arttığını kaydeden Önal, "Sabit internet ve mobil, üçüncü çeyrekte operasyonel gelirin yüzde 74,5'ini oluşturdu. Üçüncü çeyrekte sabit ses segmenti dışındaki tüm iş kollarımız, makroekonomik ve diğer zorlukların üstesinden gelmek üzere hayata geçirdiğimiz stratejilerin meyvelerini vermesi ve olumlu etkilerini hissettiğimiz yüksek sezon sayesinde reel gelir büyümesi kaydetti. Bu nedenle, daha önce yüzde 36-38 olan FAVÖK marjı öngörümüzü yüzde 38 olarak güncelliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna hızla yaklaşılırken, Türk Telekom için en az 2024 kadar heyecanlı olacağına inandıkları gelecek yıla hazırlandıklarına değinen Önal, faaliyet gösterdikleri pazarlardaki konumlarını daha güçlendirmenin, müşteri deneyimini artırmanın, güçlü finansal performanslarını korumanın ve yatırımlarına devam etmenin, değişmez odakları olacağını vurguladı.

"Mobilde 27 milyon aboneye ulaştık"

Uzun zamandır izledikleri stratejinin sonucu olarak mobilde üstün bir performans sergilemeye devam ettiklerine işaret eden Önal, "Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımız ve doğru yatırımlarla büyümeye devam eden mobil segmentte, bu çeyrekte de kayda değer sonuçlar elde ettik. 651 bin net abone kazanan mobil segment, toplamda 27 milyonluk bir müşteri kitlesine ulaştı. Faturalı segment, önceki iki çeyrekteki güçlü performansını aşarak 568 bin net abone kazandı. Tarihi rekorunu tazeleyen faturalı segment, son 12 aylık net abone kazanımında ilk kez toplamda 2 milyonu aştı. Kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumumuzu günden güne güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, 4.5G' ihalesi sonrası frekans sahipliklerin 3 katına çıkardıklarını belirterek, hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için kritik öneme sahip '1800 Megahertz' frekans sahipliğinde pazar lideri olduklarını aktardı.

Ümit Önal, "Temmuz ayında elde ettiğimiz tarihi yüksek aylık net abone kazanımı sayesinde üçüncü çeyrekte mobil numara taşıma (MNT) pazarındaki liderliğimizi sürdürdük, bu anlamda en çok tercih edilen operatör olduk. Uzun yıllardır yaptığımız yatırımların ve elde ettiğimiz birikiminin bir sonucu olan bu kazanımlarla, mobil iş kolumuzu daha da büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin 81 ilini uçtan uca bağlayan fiber ağımızın gücünü mobile yansıtarak 'Fiber Mobilite' çağını başlattığımız bu dönemde güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet için Türkiye'nin her köşesini "fiber ağlarla ördüklerini" ifade eden Önal, sabit genişbant tabanı, üçüncü çeyrekte 59 bin net abone kazanımıyla 15,3 milyona, fiber abone tabanı ise 219 bin net abone kazanımıyla 13,4 milyona ulaştığı bilgisini paylaştı.

Önal, "Fiberdeki gücünü mobile aktararak Fiber Mobilite çağını başlatan Türk Telekom'un, fibere bağlı 'Uzun Süreli Gelişim' (LTE) mobil baz istasyonu oranı ise yüzde 53'e yükseldi. FTTC abone sayımız 8,5 milyon olurken, FTTH/B abone sayımız 4,9 milyona yükseldi. Geçen yıl yüzde 83,3 olan fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 87,9'a yükseldi. İkinci çeyrekte 449 bin kilometre olan fiber ağ uzunluğumuz 459 bin kilometreye yükseldi. İkinci çeyrekte 32,4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 32,7 milyon haneyi kapsar duruma geldi. FTTC hane kapsaması 19,9 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 12,8 milyona yükseldi. Dijital geleceğin inşası için Türkiye'nin her köşesinde fiber yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- "Siber güvenlikte dünya standartlarında çözümler sunuyoruz"

Sürekli yenilenen ürün ve hizmetlerle siber güvenlik alanında müşterilerine dünya standartlarında çözümler sunduklarını bildiren Önal, Türkiye'nin en geniş koruma kapasitesine sahip Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi'nde, 250'den fazla alanında uzman mühendisle müşterilerine destek verdiklerine işaret etti.

Bu alandaki liderliklerini uluslararası tescillerle de kanıtladıklarının altını çizen Önal, şunları kaydetti:

"Sertifikasyon kuruluşu CREST tarafından siber güvenlik alanında üç başlıkta akredite edilen Türkiye'deki tek kurumuz. Ayrıca yerli ve milli ürün kullanma vizyonu ile ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda kararlı çalışmalarımız sürüyor. Siber güvenlik alanında 2018'de yüzde 26 olan yerli ve milli çözümlerle ikame oranını, 2023 itibarıyla yüzde 65'e yükselttik. Verinin iletilmesi, saklanması ve korunması aşamalarının tümünde müşterilerimize yüksek standartlarda çözümler sunmaya, yerli ekosistemi destekleyerek ürün portföyümüzü zenginleştirmeye devam edeceğiz."

2023 yılı itibarıyla enerji verimliliği projeleri sayesinde 47 Gigawatt-saat enerji tasarrufu sağlarken, yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam gücünü 4,3 megavata çıkardıkları bilgisini paylaşan Önal, "405,8 megavat elektrik kurulu güç kapasite izni ile yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Bu kapasite 2023 yılı elektrik tüketimimizin yüzde 65'ini karşılayacak seviyede. 2023 itibarıyla emisyonlarımızı yüzde 22 azalttık. Bu yıl ilk kez yayınladığımız Entegre Faaliyet Raporu ile sürdürülebilirlik stratejilerimizin çevresel etki, toplumsal fayda, dijital eşitlik ve ekonomiye katkılarını da ortaya koyduk. Tüm emisyon hesaplamaları bağımsız bir üçüncü tarafça doğrulandı. 2030'a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 45 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Geleceği iyileştiren teknoloji anlayışımızla tüm faaliyet alanlarımızda değer yaratmaya odaklanıyoruz. Dijital dönüşümün her alanında sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya emanet etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.