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Çin Devlet Başkanı Cinping'ten ABD başkanı seçilen Trump'a mesaj

Çin Devlet Başkanı Cinping'ten ABD başkanı seçilen Trump'a mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'a gönderdiği tebrik mesajında, "iki ülkenin farklılıklarını uygun şekilde yönetme" ve barış içinde bir arada yaşama çağrısında bulundu.

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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi mesajında, iki ülkenin hem kendilerinin hem de dünyanın geri kalanının faydası için geçinmenin doğru yolunu bulması gerektiğini vurguladı.

Tarihin, pek çok örnekte Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazanç sağladığını ve cepheleşmeden zarar gördüğünü kanıtladığını kaydeden Şi, "Umarım Çin ve ABD, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde diyalog ve iletişimi güçlendirir, farklılıklarını uygun şekilde yöneterek karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletir." ifadesini kullandı.

Şi, Çin ile ABD arasında istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir ilişkilerin iki ülkenin çıkarına olduğunu belirterek, uluslararası toplumun beklentisine de dikkati çekti.

Bu arada Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng da ABD Başkan Yardımcısı seçilen J.D. Vance'e mesaj yollayarak tebriklerini iletti.

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