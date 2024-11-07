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Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle vurdu. Saldırı anında yanında çocuğu da bulunan kadın, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

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