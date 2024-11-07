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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddi kararında "gizli tanık" detayı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddi kararında "gizli tanık" detayı

 "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazı reddeden mahkeme, kararına gizli tanık beyanını gerekçe olarak gösterdi.

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11. Asliye Ceza Mahkemesinin, Özer'in avukatlarının yaptığı tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına ilişkin verdiği kararın detayına ulaşıldı.

Mahkemenin kararında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun oluşabilmesi için örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilebilecek eylemlerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk içermesi gerektiği vurgulandı.

Özer'in suçlandığı konulara yer verilen kararda, "Suçlamalara konu olan eylemlerin örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmesinin bu aşamada tartışmalı olup örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği düşünülse, gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı göz önüne alınsa dahi gizli tanığın ifadesinde geçen eylemlerin örgütle belirli bir organik bağ veya temsil ilişkisi bulunmaksızın gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

Mahkemenin kararında şöyle devam edildi:

"Söz konusu eylemin sübutu halinde niteliği itibarıyla, kişi, zaman ve mekan unsurları yönünden ayrıntılı ve somut açıklamalar olması da göz önüne alındığında tek başına atılı suçun oluşmasına yeterli görülebileceği ve hal böyleyken bu aşamada kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delil olarak nitelendirilebileceği değerlendirilmiştir. Gizli tanığın ifadesinde geçen eylemlerin zamanına göre yeni elde edilmesi nedeniyle toplanması gereken başkaca delillerin bulunması, şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda ön görülen ceza miktarının alt ve üst sınırı karşısında tutuklulukta geçirdiği sürenin bu aşamada orantılı olması hususları bir arada değerlendirildiğinde kararda değiştirilecek bir husus bulunmadığından şüpheli müdafilerinin itirazının reddine karar verildi."

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