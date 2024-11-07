BIST 8.863
DOLAR 34,23
EURO 36,95
ALTIN 2.934,89
HABER /  GÜNCEL

Narin davasında en dikkat çeken an! Hakim, abi Enes Güran'dan özür diledi

Narin davasında en dikkat çeken an! Hakim, abi Enes Güran'dan özür diledi

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin bugün ilk kez görülen davada dikkat çeken anlar yaşandı. Mahkemede hakim, Narin'in abisi Enes Güran'a annesi ve amcası arasında bir ilişki olup olmadığına dair bir soru yöneltti. Enes Güran'ın bu soruya verdiği cevabın ardından hakim, özür diledi.

Abone ol

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi olayında yargılama süreci başladı. Cinayeti birlikte işledikleri öne sürülen sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıktı. Duruşmadan ilk detaylar gelmeye başladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın kendisinden Narin'in cesedini parçalamayı istediğini ancak yapamadığını söyledi. Mahkeme Başkanı ise Nevzat Bahtiyar'ın bu açıklamasının üzerine "İlk defa ceset gördüğünü söylüyorsun ama cesedi dereye gömdükten sonra soğukkanlılıkla baldızının evine peynir almaya gitmişsin" diyerek çelişkiye dikkat çekti. 

Abi Enes Güran ifade veriyor

Nevzat Bahtiyar'ın ardından abi Enes Güran ifade vermeye başladı. Enes Güran, hakimin peş peşe sorularına cevap veren mahkeme salonunda dikkat çeken bir an yaşandı.

"Bu şekilde sormanız çok kötü"

Mahkemede hakim, Narin'in abisi Enes Güran'a annesi ve amcası arasında bir ilişki olup olmadığına dair bir soru yöneltti. Enes Güran'ın bu soruya "Sayın hakim, o benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" ifadeleriyle cevap vermesi üzerine ardından hakim, abi Güran'dan özür diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldı denmişti gerçek ortaya çıktı
Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldı denmişti gerçek ortaya çıktı
Otelde 5 yıl yattı ücret ödemedi açılan davadan da böyle yırttı
Otelde 5 yıl yattı ücret ödemedi açılan davadan da böyle yırttı
Çin'de ihracat tavan yaptı! Donald Trump neden oldu
Çin'de ihracat tavan yaptı! Donald Trump neden oldu
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddi kararında "gizli tanık" detayı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itirazın reddi kararında "gizli tanık" detayı
Bartın'da iş makinesi eve daldı: 1 yaralı
Bartın'da iş makinesi eve daldı: 1 yaralı
Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik faaliyet izni aldı
Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik faaliyet izni aldı
Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
Adana'da bir kişi, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Narin Güran cinayeti davasına ilişkin paylaşım
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Narin Güran cinayeti davasına ilişkin paylaşım
Türk Telekom'dan mobil ve fiberde güçlü büyüme
Türk Telekom'dan mobil ve fiberde güçlü büyüme
TOKİ’den dev kampanya! 235 bin lirası olana 3+1 ev fırsatı
TOKİ’den dev kampanya! 235 bin lirası olana 3+1 ev fırsatı
Çin Devlet Başkanı Cinping'ten ABD başkanı seçilen Trump'a mesaj
Çin Devlet Başkanı Cinping'ten ABD başkanı seçilen Trump'a mesaj
Yalova'da mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten çıkarıldı
Yalova'da mantar üreticisi kadını öldürenler için kırmızı bülten çıkarıldı